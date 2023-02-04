Пекин обвинил Вашингтон в спекуляциях из-за ситуации с аэростатом

Американцы не стали сбивать аппарат, чтобы не повредить имущество граждан, но зачем его запустили китайцы?

Необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом не приемлет Китайская народная республика (КНР). Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Уточняется что телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны.

«Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право», — приводит слова Ван И МИД КНР.

Отмечено, что китайский представитель призвал к оперативному поддержанию контактов, избегать ошибок в суждениях, сохраняя спокойствие. С его слов, в сложившейся ситуации стороны «должны контролировать возникшие противоречия».

Перед этим в МИДе Китая сообщали, что Пекин против клеветы и нападок Штатов после того, как аэростат КНР «случайно» оказался в американском воздушном пространстве.

В ночь на пятницу на севере США Пентагон засек шар китайской разведки, но не стал сбивать его, однако в ведомстве считают произошедшее нарушением международного права.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую тайну рассекретили в США.