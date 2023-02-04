Как не купить подделку в онлайн-магазине: ТОП лайфхаков

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 41

Мошенники промышляют везде. Что делать, если избежать встречи с ними не удалось?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

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Чтобы не нарваться на мошенников в сети и не купить подделку, необходимо тщательно проверять площадки и пользоваться лайфхаками от опытных байеров. Вот несколько из них.

Для начала стоит запомнить, что подделками или контрафактом называют созданные в обиход прав интеллектуальной собственности товары. Их предлагают по заниженным ценам. Большинство сомнительных предложений размещаются традиционно в соцсетях и на онлайн-маркетплейсах. Последние активно разрабатывают инструменты выявления неоригинальной продукции, однако все равно часто не замечают контрафакт и торгующих им продавцов.

С 1 марта 2023 года маркетплейсы можно привлечь к ответственности за продажу контрафакта и товара без маркировок — раньше ответственность лежала на импортерах и производителях. В общем следует обращать внимание на следующие вещи:

  • слишком низкую цену в сравнении с ценой на официальном сайте бренда;
  • отзывы и реакцию продавца на них;
  • изображение товара в карточке — на фоне мелким шрифтом может быть указана информация;
  • ассортимент продавца — известные бренды чаще специализируются на одном товарном направлении.

Важно понимать, что добросовестные продавцы не указывают в объявлениях свои контакты и не предлагают перейти на другие сайты для продажи. Не стоит также общаться с продавцами за пределами торговой площадки или в мессенджерах. При выявлении факта торговли подделками продавцу грозят штрафы, блокировка карточки или даже всего ассортимента.

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