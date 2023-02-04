Байден запутался в словах на выступлении и спровоцировал истерику

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 18

Байден оконфузился перед зрителями, не сумев выговорить очередное слово

Байден запутался в словах на выступлении и спровоцировал истерику

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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В прошлом месяце заокеанский лидер отшутился про свои оговорки. Время идет, а ничего не меняется.

Президент США Джо Байден оконфузился перед аудиторией, поскольку не смог выговорить очередное слово. По данным канала Fox News, политик несколько раз запнулся на слове «рекалибровка». Хозяин Белого дома говорил об экономической ситуации в стране и о финансировании ремонта старых свинцовых труб.

«И, и подведение итогов… подведение итогов… перекалибровка прошлого месяца — еще полмиллиона [рабочих мест]», — сказал заокеанский лидер.

Позже Байден продолжил, упомянув инициативу по обеспечению страны чистой водой. Накануне он оговорился, выступая в рамках 30-й годовщины закона о семейном и медицинском отпуске.

В прошлом месяце глава Штатов отшутился про свои оговорки и про то, что его считают глупым, находясь в штате Вирджиния, однако снова ошибся, неправильно назвав имя члена палаты представителей США.

Байдену 80 лет, даже его сторонники считают, что у него не все в порядке со здоровьем, беспокоясь по этому поводу, как и простые американцы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто публично потроллил немощного Байдена.

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