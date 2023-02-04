Любовь не по размеру: почему худощавые мужчины выбирают крупных женщин

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 219

Сексолог Кульгавчук: худощавые мужчины часто предпочитают крупных женщин из-за эдипова комплекса

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Есть три группы мужчин, которые в качестве спутниц выбирают именно пампушечек.

Красота и стройность, вопреки стереотипам — не главные критерии, по которым мужчина ищет любовь своей жизни. Кому-то подавай моделей, а кому-то — пампушек. Часто крупных спутниц выбирают именно худощавые мужчины. И этой закономерности есть объяснение, которое в эксклюзивном интервью для 5-tv-tv.ru озвучил сексолог Евгений Кульгавчук.

Из такой категории мужчин эксперт выделяет три группы. И первая — это как раз те, кто идентифицирует свою спутницу с мамой.

«С ними они чувствуют себя спокойнее, защищеннее. И это своего рода задержка, застревание в психосексуальном развитии, проявление Эдипова комплекса. Но при взаимной адаптации такая пара может чувствовать себя комплементарно и даже органично. Особенно если в женщине развит материнский инстинкт и потребность в заботе», — уверяет доктор.

Вторая группа мужчин смотрит на крупную женщину как на трофей. Так он доказывает обществу, что получил в жизни крупный «улов» и этим самым он отчасти компенсирует свои комплексы.

«В восприятии этой группы мужчин обладание чем-то, по их мнению, хорошим, и яркая демонстрация этого окружающим является подтверждением, доказательством своей значимости в своих глазах и глазах других», — пояснил собеседник.

По его словам, эта категория сильного пола иногда нуждается в психотерапии, но не осознают своей проблемы и обращаются к врачу только в самый критический момент.

У третьей группы мужчин с психикой и самооценкой все в порядке. У них просто есть свои приоритеты: к примеру, большая грудь или вообще пышные формы. Именно такая женщина для него красива и желанна.

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