Врач объяснила, как защититься от чихающих в транспорте

Газета.Ru: врач Шуппо заявила, что здоровому человеку маска не нужна

Основатель и научный руководитель сети клиник Ольга Шуппо 15 ноября рассказала «Газете.Ru», как защитить себя от чихающих в общественном транспорте. По ее словам, здоровому человеку маска не нужна, а заболевшему она необходима.

Кому и зачем нужна маска

Врач пояснила: маска нужна заболевшему в семье или коллективе, чтобы снизить риск передачи инфекции окружающим. Особенно это важно в первые дни болезни, когда риск заражения наиболее высок. Также маска полезна недавно переболевшим — у них может быть смазанная клиническая картина, и они способны быть бессимптомными носителями вируса. Главное — добросовестно использовать маску и регулярно ее менять.

Как защититься в транспорте

В условиях пиковой вирусной нагрузки Шуппо советует ряд превентивных мер. Нужно тщательно мыть руки с мылом, причем лучше намылить дважды. Также стоит полоскать горло и очищать нос физиологическими малосолевыми растворами несколько раз в течение дня. Дело в том, что вирус сначала оседает на слизистых, и пока он не проник в клетки, важно очищать слизистые путем промывания.

Что укрепляет иммунитет

«Если рядом люди чихают или даже болеют, не обязательно окружающие должны заразиться: сильный иммунитет способен эффективно противостоять внешним инфекциям», — отметила Шуппо.

В межсезонье, по ее словам, нужно укреплять иммунитет — соблюдать природный биоритм, то есть не поздно ложиться спать и рано вставать, поскольку мелатонин вырабатывается с 22:00 до 3 часов ночи. Также врач советует ограничить калорийность питания в первую очередь за счет исключения углеводов и жиров, заниматься ежедневно спортом или активно проводить время на свежем воздухе, а также использовать возможности современной медицины, включая криотерапию, терапию атомарным водородом и интервальную гипокситерапию.

Почему нельзя переносить болезнь на ногах

Если человек все же заболел, нельзя переносить грипп на ногах. Недолеченная вирусная инфекция создает серьезную дополнительную нагрузку на организм и может привести к тяжелым осложнениям — поражению почек, поражению нервной системы и риску нейродегенеративных изменений.

Многие не видят проблемы в недомогании, потому что основные симптомы — слабость, температура, кашель — сильнее всего проявляются в первые два-три дня, а потом могут ослабевать. Но именно в этот момент опасность не исчезает: инфекция продолжает развиваться, а организм не получает необходимого отдыха для полного восстановления.

В итоге рекомендации врача сводятся к простому принципу: маска — для тех, кто уже заболел, а для здоровых важнее гигиена, крепкий иммунитет и внимательное отношение к себе. Переносить болезнь на ногах не стоит: экономия времени обернется серьезными осложнениями. А своевременный отдых и профилактика помогут встретить сезон простуд с меньшими потерями.

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