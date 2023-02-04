«Не только березки подмосковные»: Лазарев-младший озвучил свое понятие Родины

Народный артист РФ поставил в «Ленкоме» спектакль «Бег» по Булгакову — об одном из самых драматических периодов в истории страны.

Поколение, к которому относит себя 55-летний актер Александр Лазарев-младший, понятие Родины впитало в себя с молоком матери. Об этом народный артист РФ заявил в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru на пресс-показе спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Премьера постановки состоится 5 февраля в театре «Ленком Марка Захарова».

«Мы это слово слышали, чувствовали и погружали в себя это понятие — Родина… Родина — это не только березки подмосковные, это дух, это воздух, это твой друг, это твоя земля. Это то, что держит тебя на плаву, то, на что ты опираешься, без чего жить нельзя», — высказался артист.

Он добавил, что и молодые актеры — его партнеры по сцене — прекрасно осознают истинное понятие Родины, хотя им, как и всем молодым людям, свойственны радикальные решения, желание быть оригинальными, немного «выпендриться» и выделиться из толпы.

«Так же и ребята, с которыми я сейчас работаю, — у меня та же команда, которая в „Поминальной молитве“. Молодые артисты — люди богатые духом, богатые сердцем своим. И они знают, что такое Родина по-настоящему», — подчеркнул Лазарев.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению актера Егора Бероева и его супруги актрисы Ксении Алферовой, тем знаменитостям, которые сейчас покидают Россию, не хватит смелости вернуться обратно.