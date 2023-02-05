Облегчает работу: к помощи нейросети ChatGPT начали прибегать даже чиновники

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров огорошил коллег признанием на форуме высоких технологий в Алма-Ате.

Историческим стало выступление в минувшую пятницу, 3 февраля, премьера Киргизии на форуме высоких технологий. В Алма-Ате собрались чиновники ЕАЭС, курирующие IT-программы в Казахстане, России, Белоруссии, Армении и Киргизии. Были и представители компаний из этой высокоинтеллектуальной сферы.

В одном из выступлений глава киргизской делегации огорошил коллег: признался, что текст выступления ему помогла написать нейросеть. Можно считать это первым применением подобной программы на официальном уровне.

«ChatGPT уже успешно сдает экзамены, проходит онлайн-собеседования и устраивается на работу. То, что было фантастикой десять лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта. Все это открывает новые перспективы» — сказал председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров.

ChatGPT — программа, которая сейчас набирает бешеную популярность. Она стала самым быстрорастущим приложением за всю историю — 100 миллионов скачиваний всего за месяц. Для сравнения, TikTok такое количество пользователей набрал за девять месяцев, а Instagram* — за два с половиной года.

ChatGPT генерирует текст. Может в стихах, но лучше прозой. И неплохо получается! Да так неплохо, что в Нью-Йорке уже запретили эту программу использовать на территории учебных заведений, ведь она убивает саму идею домашней и самостоятельной работы в принципе. Зачем ломать голову себе и думать, если есть электронный мозг?

Конечно, не все так просто. Программа не может, например, отличить фейк от правды — «пылесосит» всю информацию. Так что при написании научных статей ее тоже запретили использовать.

Чуть раньше тот же разработчик выпустил похожую программу для ленивых художников и дизайнеров — она позволяет генерировать какое угодно изображение, даже самое безумное. В качестве шутки обе эти программы уже скрестили и запустили бесконечный интернет-сериал, где искусственный интеллект сам пишет сценарий и реплики героям и тут же генерирует изображение и звук. Корявенько, но братья Люмьер тоже не с «Аватара» начинали.

Законный вопрос — а кто автор в таком случае? Кому принадлежат права на сгенерированное творчество? Тому, кто установил себе приложение на компьютер и дал задание? Или тому, кто владеет самой программой? В этом случае позавидуем гению Илона Маска, который поддержал стартап в начале пути, и деньгам Билла Гейтса, который вкладывает миллиарды долларов сейчас и получает эксклюзивные права для Microsoft.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.