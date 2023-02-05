Волочкова ответила на подозрения в циррозе и ВИЧ: «Уже лезут в мою кровь!»

Один виртуальный эксперт поставил балерине диагноз на расстоянии. Та в долгу не осталась. Столько матерных слов ее блог еще, кажется, не видал.

Балерина Анастасия Волочкова раздосадована диагнозами, которые ставят ей пользователи сети на расстоянии. Недавно один такой эксперт заявил, что у звезды цирроз печени и ВИЧ, объяснив, почему он так решил. Доводы знаменитости не понравились, обвинения бездоказательные тоже. В личном блоге она обратилась ко всем хейтерам (и этому в частности). Артистка вроде бы и смеялась, пока записывала видеообращение, но матерные обзывательства сыпала весьма недобрые.

«Я смирилась с тем, что виртуально в моем дворце живет вся страна… В моем бокале, дорогом, качественном, тоже живут все люди. В моей тарелке — тоже. Правда, там ничего нет, потому что я почти ничего не ем, только салатные листья и вареные яйца, и бульончик из копыта, мне врачи сказали… Но послушайте, один ******* (идиот, дурак — Прим. ред.) пошел еще дальше. Он полез, прости господи, в мою кровь, я не шучу», — начала балерина.

Как отметила танцовщица, «ее служба безопасности» проверила данные диванного эксперта по циррозу и выяснила, что он живет за границей, Как предположила Волочкова — один из тех, кто «трусливо сбежал, как многие предавшие Россию». И если бы не этот нюанс, звезда не задумываясь подала бы на него в суд и выиграла, так как доказать вранье будет предельно просто.

«Он поставил диагноз мне, что у меня типа что-то с печенью. Цирроз какой-то степени… Слушайте, мои золотые, конечно, я периодически сдаю анализы, провожу чекап… Если бы этот чел жил в России, а не оказался трусом и ********* (идиотом, дураком — Прим. ред.), я бы на него в суд подала. Потому что он должен доказать, что „воняет“… Про меня на всю страну! Вы понимаете, ******* (врать. — Прим. ред.) очень легко, а на пуантах вертеться и танцевать — это, конечно, сложнее», — заявила селебрити.

Каждому, кто берет на себя смелость судить ее и оценивать, Волочкова предложила хотя бы попробовать надеть пуанты на свои ноги. Не говоря уже об исполнении балетных па. Она напомнила публике, что танцует в них уже 35 лет, впервые встала у станка в девять. Бывшая прима Большого театра гордится своим мастерством и успехом, считает себя абсолютно счастливым человеком. Именно этого завистники, думает она, и не могут простить. Ее счастья и радости жизни. И обвиняют ее во всех смертных грехах и приписывают болезни только дураки и «страшные чувихи». Только такие люди, неспособные пережить чужую победу, учат других правильно одеваться, есть, вести себя и так далее.

«Уже лезут в мою кровь, которую пытались попить, но не получилось, хейтеры и люди недоношенные, не имеющие в жизни ничего и ничего не создавшие… До меня легче всего докопаться. Мои золотые, все, что вы про меня говорите нелицеприятное, слышит моя прекрасная попочка — загорелая, красивая», — заключила Волочкова, похлопав себя по этому месту.

Балерина подчеркнула, что намерена жить, как хочет сама, не слушая завистников. Они ей совершенно неинтересны. Настолько неинтересны, что речь по поводу подозрения в циррозе заняла восемь минут и была сдобрена таким культурным словцом, что заграничный диагност, наверное, снова начал собирать чемоданы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова оправдалась за «пьяное» интервью о сексе с мужем Наташи Королевой Сергеем «Тарзаном» Глушко.

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