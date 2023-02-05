Игорь Гришин ушел с поста главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Мэтр отечественного хоккея вывел в лидеры не одну команду, улучшая мастерство игроков.

Игорь Гришин ушел с поста главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Пост главного тренера московского хоккейного клуба (МХК) «Спартак» покинул Игорь Гришин, сообщает ТАСС. С 2014 по 2016 год Игорь Владимирович был старшим тренером в российской сборной до 18 лет, которая выступала в сезоне 2015-16 в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В сезоне 2020/21 впервые за десяток лет привел уфимскую команду МХЛ «Толпар» к бронзовым медалям Кубка Харламова, а после сезона покинул клуб.

Летом 2021 года работал в первенстве Москвы, тренируя в хоккейной школе клуба «Витязь» игроков 2005 года рождения. Осенью того же года возглавил клуб «Рязань» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В сезоне 2021/22 команда заняла 20-е место, в плей-офф она не вышла, но улучшила качество игры. Покинул спортивный коллектив в середине апреля прошлого года.

В июне Гришина назначили в воскресенский «Химик», который тренер вывел в лидеры, на третье место. Игроки забросили наибольшее количество шайб в ВХЛ. МХК «Спартак» Гришин возглавлял с ноября 2022 года. Начало работы ознаменовалось с восьми побед в девяти матчах, среди которых было одержано шесть побед подряд, что стало повторением клубного рекорда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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