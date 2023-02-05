Джей Ло появилась на одной из вечеринок в одежде петербургского бренда — видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 63

Почему выбор наряда американской певицей остановился на российском бренде?

Фото, видео: Instagram* / jlo; 5-tv.ru

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на одной из вечеринок в одежде петербургского бренда. Фото знаменитости опубликовано не только в соцсетях ателье, но и в микроблоге самой Лопес. На снимках она позирует в коротком платье, украшенном золотыми пайетками, а также в белой накидке в перьях.

Уже несколько лет российский кутюрье занимается пошивом уникальных нарядов для российских фотомоделей, бизнесменов и знаменитых артистов. Теперь список звездных клиентов пополнила и американская певица.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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