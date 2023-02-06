Тысячи недовольных датчан вышли на протесты из-за отмененного властями праздника

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Власти Дании объяснили это решение необходимостью увеличения оборонного бюджета страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard; 5-tv.ru

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Десятки тысяч датчан собрались в центре Копенгагена, чтобы выразить протест в связи отменой традиционного католического праздника.

Этот праздник носит название «Великий день молитвы» и отмечается в четвертую пятницу после Пасхи. Власти объяснили свои действия необходимостью увеличения оборонного бюджета, в том числе из-за событий на Украине.

Датские профсоюзы раскритиковали инициативу правительства и вывели на улицы примерно 50 тысяч человек.

Протестная акция прошла и в Германии. Сотни жителей немецкого города Ахен вышли на митинг против поставок вооружения Украине. Отправку немецких танков на фронт демонстранты назвали недопустимой.

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