Тысячи недовольных датчан вышли на протесты из-за отмененного властями праздника
Власти Дании объяснили это решение необходимостью увеличения оборонного бюджета страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard; 5-tv.ru
Десятки тысяч датчан собрались в центре Копенгагена, чтобы выразить протест в связи отменой традиционного католического праздника.
Этот праздник носит название «Великий день молитвы» и отмечается в четвертую пятницу после Пасхи. Власти объяснили свои действия необходимостью увеличения оборонного бюджета, в том числе из-за событий на Украине.
Датские профсоюзы раскритиковали инициативу правительства и вывели на улицы примерно 50 тысяч человек.
Протестная акция прошла и в Германии. Сотни жителей немецкого города Ахен вышли на митинг против поставок вооружения Украине. Отправку немецких танков на фронт демонстранты назвали недопустимой.
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