Взяточники, хозяева мошеннических кол-центров, наркоторговцы, фальшивомонетчики и бандиты. Именно так сегодня выглядят украинские чиновники и силовики, один за другим садящиеся за решетку в рамках расследования, которое ведет антикоррупционное бюро. Теперь уже задержания в прокуратуре, полиции, Службе безопасности Украины (СБУ), после скандала с тайной тюрьмой появились вопросы и к военным. То есть это не просто единичные нарушения, это система, прогнившая насквозь. О том, как воровство и унижение граждан оказались принципами государственного строя, — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Бравые бойцы в полной выкладке целыми отделениями штурмуют квартиры. Тех, кто внутри, кладут лицами в пол! Снимают видео с извинениями, гордо рапортуют о проделанной работе: уже 130 человек задержали.

После этих событий украинская власть принимает меры. Нет, не устраивает рейды в попытке ликвидировать такие места. Наоборот, Киев усиливает их охрану.

Это видео изъято у одного из украинских силовиков сотрудниками НАБУ — антикоррупционного бюро — и САП — антикоррупционной прокуратуры, созданных американцами, чтобы контролировать безудержный киевский режим. Они выложили часовое видео-расследование. О том, как под крышей силовиков на Украине работают мошеннические колл-центры, продают наркотики, производят поддельные сигареты и печатают поддельные евро. Все с фотографиями, записями звонков и именами, точнее кличками ключевых фигурантов — часто говорящими.

Этот фильм — своего рода отчет об операции «Карфаген», в рамках которой уже задержаны генерал СБУ Сергей Дука. С обысками пришли к директорам управлений СБУ — Ковальчуку и Кравчуку. И в истории с этой пыточной тюрьмой под Киевом тоже, без сомнения, замешаны деньги! Беглецов и уклонистов в таких пыточных держат в заложниках, требуя выкуп.

— После чего он отказался выходить с вами на связь?

— После того, как я отказалась оплачивать деньги.

Не исключено, что шум вокруг пыточных — одна из многих украинских разборок, в которых люди с оружием пытаются перенаправить финансовые потоки. Не оттого ли террорист Буданов* в автобусе так негодует на чистом русском?

Многие фигуранты украинских новостей последних дней на данный момент в СИЗО. С одним принципиальным отличием: простые люди, выступившие против подпольных тюрем, не имеют права выхода под залог. Те же, кто богател, грабя, разворовывая, выбивая последнее из несчастных сограждан, заплатив, выходят на свободу. Отсюда вывод — кто для украинской власти главный оппонент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

