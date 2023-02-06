Эдроган сообщил точное число погибших из-за разрушительного землетрясения в Турции

В результате природной катастрофы пострадали 6297 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал число погибших в результате разрушительного землетрясения. Стихийное бедствие унесло жизни 912 человек, еще 5385 ранены. Об этом турецкий лидер сообщил во время обращения.

«На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек», — прокомментировал политик и выразил надежду, что катастрофу удастся преодолеть с наименьшими потерями.

Кроме того, подземные толчки разрушили 2800 домов на юго-востоке страны. Спасатели продолжают поиск пострадавших и погибших. По словам Эрдогана, произошедшее землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года — его магнитуда превысила 7.

Стало известно, что эпицентр «подземной бури» находился примерно в 30 километрах от города Газиантеп. Очаг, предположительно, залегает на глубине десять километров.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию турецкого землетрясения.