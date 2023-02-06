Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 1762 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1762 человек. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

«На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 068 человек», — сказал Орхан Татар.

Число зданий, обрушившихся в результате стихийного бедствия, достигло почти семи тысяч. Об этом рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям.

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; 5-tv.ru

Землетрясение ощутили не только в Турции, но и по всей Западной Азии. В Израиле жители городов стали массово покидать дома, когда там все заходило ходуном. Жители Грузии также ощутили колебания. В квартирах жителей Батуми, например, раскачивались люстры и трещали стены. Временно эвакуировались и жители многоэтажек в Абхазии и Армении. Отголоски землетрясения дошли даже до Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые сравнили силу землетрясения в Турции со взрывом 130 атомных бомб.