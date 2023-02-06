Как взрыв 130 атомных бомб: ученые оценили силу землетрясения в Турции

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 77

Турецкие сейсмологи: мощность землетрясения в стране аналогична силе 130 атомных бомб

Как взрыв 130 атомных бомб: ученые оценили силу землетрясения в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy

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По расчетам специалистов, повторные подземные толчки после катастрофы, случившейся 6 февраля 2023 года, могут ощущаться еще на протяжении двух-трех лет.

В Турции продолжают разбирать завалы после сильнейшего землетрясения. По данным ученых, подземные толчки охватили десять провинций страны. Однако опасность еще не миновала: афтершоки могут происходить в течение ближайших нескольких лет. Об этом пишет EADaily со ссылкой на турецкие издания.

По словам руководителя Обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессора Халука Озенера, смещение плит произошло по линии Восточно-Анатолийского разлома. Его протяженность достигла 180 километров.

«Это самое мощное землетрясение после случившегося 17 августа 1999 года», — заявил специалист.

Его мнение подтвердил турецкий ученый-геофизик Ахмет Эрджан. По его словам, сила землетрясения оказалась сопоставима с атомными взрывами.

«Мощность землетрясения аналогична силе 130 атомных бомб», — отметил Ахмет Эрджан.

Эксперт уточнил, что отголоски подземных толчков могут сохраняться на протяжении двух-трех лет. Именно поэтому он рекомендовал обходить стороной поврежденный здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами землетрясения в Турции уже стали полторы тысячи человек и количество погибших продолжает расти. Разрушенными оказались почти три тысячи построек. 

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Как взрыв 130 атомных бомб: ученые оценили силу землетрясения в Турции

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