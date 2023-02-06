Власти Турции объявили о почти полутора тысячах погибших после землетрясения

Сильнейшее землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки начали ощущаться еще ночью, а позже случилась вторая волна. В итоге власти Турции заявили, что это землетрясение стало сильнейшим с 1939 года. Его магнитуда превысила 7.

По официальной информации властей, к вечеру 6 февраля число жертв выросло до 1498 человек.

Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. В результате землетрясения обрушилось почти три тысячи зданий. В их числе оказалась древняя крепость, а также здание аэропорта.

При этом подземные толчки ощущались в других странах. Их зафиксировали в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила о готовности помочь Турции ликвидировать последствия землетрясения. В страну готовятся вылететь два самолета МЧС со спасателями на борту.