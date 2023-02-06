Реджеп Тайип Эрдоган объявил недельный траур после землетрясения в Турции

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 11

Жертвами катаклизма, по данным турецкого минздрава, уже стали свыше 1,6 тысячи человек, а в числе раненных — более 11 тысяч.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил недельный траур после землетрясения в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Qin Yanyang

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В Турции произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение. В связи с трагедий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале общенационального траура. Он продлится до 12 февраля.

Первые подземные толчки были зафиксированы в ночь на 6 февраля. Позже последовали новые волны землетрясения.

Разрушенными оказались почти три тысячи зданий. При этом количество жертв землетрясения продолжает расти. По информации министерства здравоохранения Турции, число погибших достигло 1651. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сила случившегося землетрясения оказалась сопоставима со взрывами 130 атомных взрывов. По мнению турецких ученых, его последствия в виде афтершоков буду ощущаться еще на протяжении двух-трех лет.

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