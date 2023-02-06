Попал в капкан: принцу Гарри придется свидетельствовать в суде Меган Маркл

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Принц Гарри даст показания в суде против Меган Маркл

Попал в капкан: принцу Гарри придется свидетельствовать в суде Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Giada Papini / EuropaNewswire

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Младший сын короля Великобритании поначалу думал, что его юристам легко удастся прекратить дело, в котором даже предмета рассмотрения нет. Но в реальности все оказалось не так просто.

Принц Гарри вновь на пороге очередного скандала. Как сообщило издание Mirror, в ближайшее время младшему сыну короля Великобритании Карлу III придется свидетельствовать против своей жены Меган Маркл. Поначалу герцогу Сассекскому это показалось абсурдным и невозможным, но близкий человек любимой супруги готов идти до конца, чтобы правда восторжествовала.

Оказалось, все дело в том, что старшая сестра Меган Маркл — Саманта — подала в суд на герцогиню Сассекскую из-за неоднократной клеветы и сокрытия реальных фактов. Саманту не устроило, что сестра во всех своих интервью заявляла о трудном детстве, мол, отец ее бросил, а отношения с сестрой и вовсе отрицала. Родные Маркл уверены — будущей жене принца Гарри отец Томас уделял достаточно времени и внимания в детстве и юности. Отношения отца и дочери стали портиться лишь пять лет назад по вине Маркл.

Теперь Саманта намерена в суде доказать, что все сказанное сестрой о ее семье — ложь. При этом поначалу принц Гарри и его жена абсолютно не беспокоились об иске. Юристы убедили их — дело плевое, и вообще в иске нет предмета для рассмотрения. Но судья, к которому поступило дело, решил иначе. Он решил допросить Маркл и услышать показания Гарри против жены. Информация будет дана под присягой и записана на видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько принц Гарри получил за уничтожение репутации королевской семьи.

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