Полиция Сочи начала проверку из-за видео с катающей ребенка на тюбинге собакой
Отец едва успел догнать свое чадо.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Полицию Сочи заинтересовало видео с ребенком, собакой и ватрушкой. На этих кадрах девочка на тюбинге необычным способом передвигается по улице и едва не врезается в стоящие у тротуара машины. За ней очень быстро бежит ее отец и едва успевает догнать.
Местные жители рассказывают, что такое видят достаточно часто. Для мужчины — пробежка, а животному с ребенком — развлечение. Насколько оно безопасно для малыша, да и вообще окружающих, сейчас и проверяет полиция.
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