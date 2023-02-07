Полиция Сочи начала проверку из-за видео с катающей ребенка на тюбинге собакой

Эфирная новость 29

Отец едва успел догнать свое чадо.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Полицию Сочи заинтересовало видео с ребенком, собакой и ватрушкой. На этих кадрах девочка на тюбинге необычным способом передвигается по улице и едва не врезается в стоящие у тротуара машины. За ней очень быстро бежит ее отец и едва успевает догнать.

Местные жители рассказывают, что такое видят достаточно часто. Для мужчины — пробежка, а животному с ребенком — развлечение. Насколько оно безопасно для малыша, да и вообще окружающих, сейчас и проверяет полиция.

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
Будьте настороже: китайский совет дня на вторник, 7 февраля

Последние новости

4:49
Воронежский боевик: лихач отстреливался от ДПС фейерверками при погоне
4:27
Дайнеко огорошила Гагарину странным предложением: «Ты-то тоже затухла»
4:05
Оказавшиеся в Турции россияне рассказали о землетрясении: «Очень страшно, дом хрустел»
3:43
Полиция Сочи начала проверку из-за видео с катающей ребенка на тюбинге собакой
3:35
Спасти квартиру от плесени: чем обрабатывать плитку в ванной и на кухне
3:21
Любовь Успенская призналась, что в детстве отец бил ее по голове

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
Поставили условие: Михалков сорвал аплодисменты зала смешной историей о выздоровлении
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023