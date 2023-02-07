Застряли под обломками: турецкие звезды молят о помощи после землетрясения

Стихийное бедствие унесло жизни уже более двух тысяч человек. Многие до сих пор остаются под завалами.

Турецкие актеры, как и простые граждане, шокированы мощным землетрясением, которое унесло жизни не менее 2921 человека. Под завалами еще находятся люди, среди которых могут оказаться и близкие знаменитостей.

Так, звезда сериала «Черная любовь» Мелиса Аслы Памук сообщила, что ее родные нуждаются в помощи. Бабушка, которая самостоятельно не передвигается, и тетя застряли оказались заблокированы в здании. Чуть позже знаменитость вновь вышла на связь и рассказала, что ее родные нашлись, их спасли.

Кроме того, сильно переживает исполнительница роли Пирил из сериала «Постучись в мою дверь». Башак Гюмюлджинелиоглу предполагает, что ее мама может находиться под завалами.

«Мама живет в районе Хатай… У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста», — взмолилась актриса в соцсетях.

Ее коллега Чагры Чытанак переживает, что под обломками может находиться его мать. С просьбой начать поиски он обратился к властям.

К слову, первые подземные толчки были зафиксированы в ночь на 6 февраля. Позже последовали новые волны землетрясения. В результате обрушились тысячи зданий, целые районы городов превратились в руины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее крупнейшим стихийным событием с 1939 года. Он объявил о начале общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать туристу, если во время заграничного курорта случился катаклизм.