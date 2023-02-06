Что делать туристу, если во время заграничного курорта случился катаклизм?

Иногда долгожданный отдых может обернуться стихийным бедствием. Как поступить, если природа разрушила все планы?

Отпуск за границей — распространенная практика среди туристов. Однако даже в самой безопасной стране могут произойти непредвиденные обстоятельства, иногда даже катастрофические. Например, как это случилось на юго-востоке Турции и других государствах, расположенных рядом. В результате землетрясения магнитудой 7,4 пострадали свыше 2300 человек, известно о 284 погибших.

Среди них есть не только местные жители, но и путешественники, которые оказались не в то время и не в том месте. Неужели такое могла предвидеть страховая компания или туроператор? Что делать в подобной ситуации? Куда идти и кому обращаться за помощью? На все эти вопросы ответил юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Стоит ли лететь туда, где недавно случилось землетрясение?

У большого количества людей уже запланирован визит в Турцию, однако после новостей о недавнем стихийном бедствии посещать восточное государство как-то страшно. Стоит ли рисковать? По словам Шалоносова — ни в коем случае.

«Лететь не стоит, потому жизнь все-таки дороже, чем отдых. Здесь шаги следующие <…> написать туроператору, что вы не можете лететь по определенным причинам. Так как статья 14-я федерального закона об основах туристической деятельности говорит, что туроператор обязан вернуть денежные средства пропорционально неиспользованному отпуску», — рекомендовал юрист.

Вторым шагом Шалоносов призвал непременно получить данные от министерства иностранных дел. Их можно посмотреть на официальном сайте ведомства или на интернет-портале Минэкономразвития. Там обязательно опубликуют информацию, что в соответствующей стране произошло стихийное бедствие.

Далее важно дождаться ответа туроператора о возврате денежных средств. Если компания откажется возвращать деньги, то получить их возможно только через суд.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Muhammad Ata; ВКонтакте / Эдуард Шалоносов; Ruptly / Rudaw Media Network; Ruptly; 5-tv.ru

Что делать тем, кто уже в Турции?

По словам эксперта, туристов на территории страны обязаны перевезти в более безопасный отель. Это ответственность как туроператора, так и ассоциации туристической помощи. Если такая ситуация произошла с путешественником, то он обязан заявить о себе в соответствующие компании.

С помощью электронной почты важно связаться с организацией турпомощи и указать все идентифицирующие данные пострадавшего странника. Это фамилия, номер договора, название туроператора и турагента, номер телефона, название отеля и, соответственно, сами требования. Например, перевозка в другой отель или организация перелета обратно в Россию.

«В таком случае турист имеет право прекратить отдых и вернуться на территорию РФ с возмещением отдыха, тех денежных средств, которые остались неотработанными, либо неиспользованными в качестве ночей или дней на территории страны», — сказал эксперт.

Что делать с испорченным имуществом?

Последнее, что приходит на ум во время землетрясения — забота об арендованных вещах. Даже если это дорогой автомобиль каршеринга. Конечно, природа не станет волноваться о стоимости машины, а вот временный хозяин точно забеспокоится, когда все закончится. Придется ли возвращать деньги за испорченное транспортное средство в результате стихийного бедствия?

«Если у вас причинена „история“ в виде убытка, то в этом случае с вас вряд ли кто-то получит ущерб за арендованный автомобиль. Потому что вы, как гражданин РФ, вносите некий залог или депозит любому сервису каршеринг. <…> Почему он не будет платить? Потому что автомобиль погиб при форс-мажорных обстоятельствах, обстоятельствах непредвиденной силы, то есть, некий божий промысел», — сказал Шалоносов.

Куда идти, если отель разрушен?

Юрист еще раз подчеркнул, что в случае непредвиденных обстоятельств следует непременно обращаться к туроператору. В случае, если ответ от компании был долгим и туристу пришлось самостоятельно искать ночлег, то все потраченные средства из личного кармана странника должны быть возмещены туроператором. Причем это касается не только природных катаклизмов. Любая проблема или форс-мажор не по вине путешественника должна решаться туроператором.

«Если туроператор вас забыл встретить в аэропорту забыл отвезти, забыл уведомить, что ваш рейс изменился с вечера на утро, то он оплачивает это в полном объеме», — сказал эксперт.

А что насчет увечий?

Если путешествующему гражданину понадобится медицинская помощь, то здесь есть два варианта развития событий: когда это произошло из-за того же землетрясения или когда по неосторожности, например, на пляже из-за острого камня. В первом случае должна помочь страховая компания, а во втором — помогает как страховка, так и туроператор. Эксперт отметил, что, как правило, страховка уже изначально входит в стоимость тура.

«При этом, если у вас нет страховки, туроператор окажет помощь, чтобы страховая вам помогла: отвезла в медицинский центр, сделала все необходимое для оказания первой медицинской помощи или первого хирургического осмотра», — сказал юрист.

Ранее 5-tv.ru публиковал большую хронику событий землетрясения в Турции с фото и видео.