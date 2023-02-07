Чиновникам на Украине запретили летать на вертолетах после катастрофы в Броварах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Высокопоставленные украинские госслужащие в течение следующих месяцев будут пользоваться только наземным транспортом.

Чиновникам на Украине запретили летать на вертолетах после катастрофы в Броварах

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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МВД Украины запретило высокопоставленным чиновникам летать на вертолетах. Решение ведомства связано с трагедией в Броварах 18 января, в результате которого погибли глава ведомства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и еще 18 человек, трое из которых были несовершеннолетними. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Игорь Клименко.

«Только автомобильным транспортом, пока не будет закончено расследование, и мы точно не будем знать причины этой авиакатастрофы», — сказал он в эфире телемарафона.

Клименко отметил, что сейчас проверяют все вертолеты, имеющиеся у МВД. Расследование может затянуться на несколько месяцев, привлекли иностранных специалистов. Пока чиновникам предложили использовать наземный транспорт.

Сразу после крушения вертолета в Броварах появились сведения о том, что в нем должен был лететь президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, Монастырский не был фигурой столь значительной, чтобы передвигаться по городу на воздушном транспорте.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной крушения вертолета в Броварах могла стать чрезмерная информированность министра Дениса Монастырского и желание Киева его ликвидировать.

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