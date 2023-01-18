«Слишком много знал»: раскрыта истинная причина крушения вертолета в Броварах
Политик Владимир Рогов: авиакатастрофа в Броварах связана с ликвидацией Монастырского
Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС
В сериале «Мадам госсекретарь» герой по фамилии Зелинский, добивающийся войны с Россией, погиб при крушении вертолета.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погибший при крушении вертолета, знал очень важную информацию.
По его мнению, которое он высказал в беседе с «360», авиакатастрофа напрямую связана с ликвидацией министра, однако власти настаивают на ошибке пилота. Политик утверждает, что если бы пилот ошибся, то все выглядело бы совсем иначе и самолет не стал бы резко снижаться и менять траекторию. Рогов считает, что пилот явно искал место для посадки.
«У меня большие подозрения, что это просто ликвидация Монастырского, который слишком много знал о контрактах, о тратах, о воровстве. Через него проходили очень большие суммы денег», — говорит Рогов.
Также он добавил, что в ближайшее время произойдет еще не одна катастрофа, авария, передозировка препаратами и прочие внезапные смерти, которые охватят представителей верхушки власти Украины.
Рогов напомнил, что в сериале «Мадам госсекретарь» герой по фамилии Зелинский, который добивался войны с Россией, тоже погиб при крушении вертолета.
Крушение вертолета в городе Бровары Киевской области случилось в районе 15:00 по московскому времени. По версии офиса президента Украины, экипаж направлялся в одну из горячих точек страны. Предполагаемые причины крушения: диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. По поручению президента Незалежной будет проведено расследование по факту случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как МВД Украины опубликовало полный список погибших в крушении вертолета в Броварах.
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