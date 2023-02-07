Четыре человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Набережных Челнах

Четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Набережных Челнах. Медики спешили на выезд к пациенту, когда легковушка врезалась в проезжающую на красный свет карету скорой помощи. От удара она перевернулась.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии. Один из участников аварии уверяет, что скорая ехала с включенной мигалкой, но только без сирены, что и стало причиной столкновения.