Сотрудники ФБР начали изучать обломки сбитого китайского зонда

Сотрудники ФБР приступили к изучению обломков сбитого ранее китайского зонда. Первую партию уже отвезли специалистам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, чтобы ограничить возможность аэростата собирать какие-либо сведения, Пентагон использовал спецсредства для создания радиоэлектронных помех.

Зонд был сбит 4 февраля у побережья штата Южная Каролина. В связи с этим инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкин отложил свой визит в КНР.

В самом Китае отрицают разведывательное назначение прибора. В местном МИД заявили, что зонд использовался для метеорологических исследований.