Сотрудники ФБР начали изучать обломки сбитого китайского зонда

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Власти США заподозрили аэростат в ведении разведки. В Китае это отвергают.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ju Zhenhua; 5-tv.ru

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Сотрудники ФБР приступили к изучению обломков сбитого ранее китайского зонда. Первую партию уже отвезли специалистам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, чтобы ограничить возможность аэростата собирать какие-либо сведения, Пентагон использовал спецсредства для создания радиоэлектронных помех.

Зонд был сбит 4 февраля у побережья штата Южная Каролина. В связи с этим инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкин отложил свой визит в КНР.

В самом Китае отрицают разведывательное назначение прибора. В местном МИД заявили, что зонд использовался для метеорологических исследований.

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