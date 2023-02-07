Сотрудники ФБР начали изучать обломки сбитого китайского зонда
Власти США заподозрили аэростат в ведении разведки. В Китае это отвергают.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ju Zhenhua; 5-tv.ru
Сотрудники ФБР приступили к изучению обломков сбитого ранее китайского зонда. Первую партию уже отвезли специалистам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
По их сведениям, чтобы ограничить возможность аэростата собирать какие-либо сведения, Пентагон использовал спецсредства для создания радиоэлектронных помех.
Зонд был сбит 4 февраля у побережья штата Южная Каролина. В связи с этим инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкин отложил свой визит в КНР.
В самом Китае отрицают разведывательное назначение прибора. В местном МИД заявили, что зонд использовался для метеорологических исследований.
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