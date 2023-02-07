В России увеличился спрос на ремонт бытовой техники. Это произошло на фоне значительного повышения цен на новые приборы.

Ремонтировать технику людям стало выгоднее, чем покупать. По сравнению с прошлым годом спрос на услуги по починке крупных бытовых приборов вырос на 76%, мелких — на 43%.

Чаще всего клиентов интересует ремонт стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, кухонных плит и духовок. Среди мелких приборов популярностью пользовался ремонт кофемашин, микроволновок и комбайнов.

Средняя стоимость ремонта, несмотря на увеличение спроса, пока не изменилась. Во многом это обусловлено наличием большого количества сервисных центров.