Хитрый и запасливый агути по имени Оливер появился в Ленинградском зоопарке
Зверька подселили к обезьянам, но тот сразу же начал прятать еду от соседей в тайнички.
Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Koenig; 5-tv.ru
Необычный сосед появился у обезьян из Ленинградского зоопарка. Новым питомцем стал хитрый и запасливый агути по имени Оливер.
Грызун, которого поселили с тамаринами, очень любит самые разные орехи. А вот делиться ими — нет. Чтобы соседи не нашли его вкусняшки, зверек старательно прячет запасы среди сена, делая тайнички по всему вольеру. Таким образом, у запасливого Оливера всегда есть его любимый перекус.
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