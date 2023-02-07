Хитрый и запасливый агути по имени Оливер появился в Ленинградском зоопарке

Необычный сосед появился у обезьян из Ленинградского зоопарка. Новым питомцем стал хитрый и запасливый агути по имени Оливер.

Грызун, которого поселили с тамаринами, очень любит самые разные орехи. А вот делиться ими — нет. Чтобы соседи не нашли его вкусняшки, зверек старательно прячет запасы среди сена, делая тайнички по всему вольеру. Таким образом, у запасливого Оливера всегда есть его любимый перекус.