Корреспондент «Известий» показал, как проходят минуты тишины в Турции

Сильно пострадала и восточная часть Турции. Корреспондент «Известий» сейчас находится в городе Элязыг, который почти полностью разрушен. Эту провинцию только недавно восстановили после другого мощного землетрясения, которое произошло три года назад. И теперь жители снова оказались на улице.

«Небольшой город Элязыг на востоке Турции. 440 000 населения. Здание, которое здесь рухнуло, находилось в самом центре, и оно буквально сложилось от первых же толчков, ранним утром. Сейчас минута тишины, техника стоит, не работает. Есть еще надежда найти кого-то там живым», — передает корреспондент.

На текущий момент число погибших в Турции превысило 3700 человек. Число пострадавших от землетрясения исчисляется десятками тысяч.