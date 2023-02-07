Корреспондент «Известий» показал, как проходят минуты тишины в Турции

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Когда начались толчки, жители рухнувшего дома уже были на улице, но кто-то успел вернуться.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

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Сильно пострадала и восточная часть Турции. Корреспондент «Известий» сейчас находится в городе Элязыг, который почти полностью разрушен. Эту провинцию только недавно восстановили после другого мощного землетрясения, которое произошло три года назад. И теперь жители снова оказались на улице.

«Небольшой город Элязыг на востоке Турции. 440 000 населения. Здание, которое здесь рухнуло, находилось в самом центре, и оно буквально сложилось от первых же толчков, ранним утром. Сейчас минута тишины, техника стоит, не работает. Есть еще надежда найти кого-то там живым», — передает корреспондент.

На текущий момент число погибших в Турции превысило 3700 человек. Число пострадавших от землетрясения исчисляется десятками тысяч.

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