Срезать и укоротить: Владимир Пресняков подумывает о пластической операции

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Владимир Пресняков заявил о желании сделать пластическую операцию

Срезать и укоротить: Владимир Пресняков подумывает о пластической операции

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Неужели знаменитый артист пойдет по стопам коллеги по цеху Филиппа Киркорова?

Певец Владимир Пресняков скоро отметит свое 55-летие, поэтому хочет предстать перед любимой аудиторией обновленным и помолодевшим. Об этом он сообщил изданию dni.ru на Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой граммофон».

«Я прекрасно отношусь ко всякого рода косметологическим процедурам. <…> Вот, например, бороду отрастил, чтобы щечки закрыть», — заявил артист с многозначительной улыбкой.

Вероятно, вокалист хочет последовать примеру коллеги по цеху Филиппа Киркова, который обратился к хирургам за красотой. Как сообщается в материале издания, королю российской эстрады сделали абдоминопластику, липосакцию с прорисовкой силуэтов и липофилинг. Теперь исполнитель выглядит моложе как минимум на десятилетие. Вероятно, Пресняков тоже не собирается мелочиться.

«Я хочу срезать животик и нос укорить», — со смехом сказал певец.

В том числе артист объяснил, что доверяет только профессиональным мастерам, будь то хирургическая операция или даже стрижка в сокровенном месте.

«Даже в интимной стрижке! Иначе самому там так можно резануть!» — подчеркнул вокалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую жуткую болезнь пережил Владимир Пресняков.

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