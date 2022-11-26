Владимир Пресняков пережил жуткую болезнь: «Это была моя ошибка»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 67

Певец Владимир Пресняков признался, что переболел жуткой болезнью по своей ошибке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Перед одним из своих выступлений знаменитый артист был не в лучшем состоянии. Как он чувствует себя сейчас?

Певец Владимир Пресняков-младший рассказал о перенесении жуткой болезни в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на вечеринке телеканала RU.TV. Артист поделился текущим состоянием здоровья.

«У меня все мегасупер, восстанавливаюсь и чувствую себя прекрасно. Новый COVID не показывает, что это COVID. В этом была моя ошибка. Я думал, что это был не коронавирус второй раз. Но, к сожалению, это был он. Поэтому я получил дозу жуткой болезни, которую, в принципе, не должен был получить», — сказал собеседник.

Исполнитель также уточнил, что перед одним из концертов он перенес бронхит и воспаление легких с серьезными осложнениями. Пресняков заверил, что сейчас его состояние нормализовалось, он принимает витамины и пожинает плоды собственной беспечности.

К слову, знаменитость заявлял, что из-за осложнений, связанных с коронавирусом, он не смог поехать в отпуск с семьей. Его жена, певица Наталья Подольская писала об этом, выражая сожаление, что отдых проходит без любимого.

Перед этим селебрити комментировал слухи о расставании с супругой. По словам Владимира Преснякова, их разводят уже в течение пяти лет, но от этого любовь пары друг к другу только усиливается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда Владимир Пресняков направит гонорары с концерта.

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