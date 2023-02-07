Николая Дроздова выписали из больницы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 888

У знаменитого зоолога были сломаны несколько ребер.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов выписывается из больницы. В распоряжении 5-tv.ru оказались уникальные кадры, на которых Дроздов покидает медицинское учреждение.

О госпитализации знаменитости стало известно в конце января. Он попал в больницу с переломами. Выяснилось, что это случилось после неудачного падения на улице. Как ранее сообщал певец и композитор Дмитрий Дунаев в беседе с 5-tv.ru, у зоолога было сломано несколько ребер.

Медики очень переживали из-за солидного возраста Дроздова, ведь ему уже 85 лет. В такие года могли пострадать внутренние органы, поэтому лечить нужно было в срочном порядке. Однако госпитализировали ведущего не сразу.

«Для Николая Николаевича самое главное — это работа. После падения он пришел на работу и три часа отработал. Спустя только пару дней обратился за помощью в больницу», — рассказывал Дунаев ранее.

К слову, в последний раз неприятные новости о состоянии здоровья Дроздова появились летом 2022 года. Зоолог внезапно упал в обморок во время записи подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. Тогда 5-tv.ru удалось связаться с мэтром и узнать все подробности об инциденте.

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