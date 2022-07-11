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Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 5 128

Телеведущему стало плохо во время съемок подкаста в Москве. Николай Николаевич полон сил в свои 85-ть, однако жара и нагрузки все же дают о себе знать.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Телеведущий Николай Дроздов заверил, что чувствует себя прекрасно. Причиной небольшого ухудшения самочувствия он назвал переутомление от длительных съемок.

«Два часа сидели, сняли три передачи. Немного упало давление. Я так присел, откинулся и пришел в себя», — заявил 85-летний ученый в комментарии 5-tv.ru.

Как сообщалось ранее, телеведущему стало плохо во время съемок эпизода подкаста в библиотеке на Аргуновской улице в Москве. Помощники экстренно вызвали врачей. Медики осмотрели знаменитость и пришли к выводу, что госпитализация ему не понадобится. Через некоторое время съемки возобновились.

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