Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

Телеведущий Николай Дроздов заверил, что чувствует себя прекрасно. Причиной небольшого ухудшения самочувствия он назвал переутомление от длительных съемок.

«Два часа сидели, сняли три передачи. Немного упало давление. Я так присел, откинулся и пришел в себя», — заявил 85-летний ученый в комментарии 5-tv.ru.

Как сообщалось ранее, телеведущему стало плохо во время съемок эпизода подкаста в библиотеке на Аргуновской улице в Москве. Помощники экстренно вызвали врачей. Медики осмотрели знаменитость и пришли к выводу, что госпитализация ему не понадобится. Через некоторое время съемки возобновились.