«Ростех» опроверг причастность задержанного за мошенничество Селиванова к корпорации

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

В компании человек с такой фамилией никогда не работал.

«Ростех» опроверг причастность задержанного за мошенничество Селиванова к корпорации

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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В «Ростехе» конкретизировали статус подозреваемого топ-менеджера компании «Цифромед» Романа Селиванова, который выдавал себя за работника компании.

Как сообщили в «Ростехе», компания «Цифромед» уже год никак не относится к корпорации, а Селиванов вообще не работал в «Ростехе».

«Информация не соответствует действительности. В Центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией. Компания „Цифромед“ принадлежит частным лицам, „Ростех“ с прошлого года не является ее совладельцем», — сообщается в официальном письме от государственной организации.

К слову, работников фирмы «Цифромед» Коковина и Селиванова поймали на получении взятки в размере двух с половиной миллионов рублей от Сергея Шишмарева, который является генеральным директором Московского центра новых технологий телекоммуникаций (АО «МЦ НТТ»).

«Цифромед» была назначена единственным исполнителем контрактов на создание ЕГИСЗ и информационной системы в определенных подведомственных Минздраву России и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) организациях в 2021–2022 годах. Саму фирму создали госкорпорация «Ростех» и ПАО «Ростелеком» в 2019 году, однако в мае позапрошлого года долю в компании выкупила структура «Фармстандарта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ростех» разрабатывает новые дроны для СВО.

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«Ростех» опроверг причастность задержанного за мошенничество Селиванова к корпорации

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