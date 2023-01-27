Смертоносный рой: «Ростех» разрабатывает новые дроны для СВО

Вооружение создается в совместной работе с российским оборонным ведомством.

Разработкой разведывательно-ударных коптеров, способных бить врага роем, занимается госкорпорация «Ростех». Об этом сообщил глава предприятия Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя», — пояснил директор «Ростеха».

Чемезов добавил, что вооружение разрабатывается для нужд специальной военной операции (СВО). Работы ведутся совместно с российским оборонным ведомством. Такая техника существенно повлияла на характер боевых действий.

Также собеседник агентства рассказал о дронах РФ, что уже задействованы в боях. В частности, особо отмечены ударные беспилотники «Ланцет» и разработки «Калашникова». Со слов Чемезова, их использование в зоне СВО приносит результаты.

Россия продолжает СВО в Донбассе, начатую в конце февраля минувшего года, с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину, прекратив геноцид гражданских со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким оружием Россия уничтожила скопление техники украинских националистов.