Молодой и экстремальный: что будет делать Николай Дроздов после выписки

Знаменитый ведущий часто попадал в непростые ситуации, но после этого быстро восстанавливался. В чем его секрет?

Сегодня выписывают из больницы телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова. Об этом сообщил композитор Дмитрий Дунаев в беседе с 5-tv.ru. Еще в январе знаменитость был госпитализирован с переломами после неудачного падения на улице, у него были сломаны ребра.

«Сейчас он поедет домой. Конечно, дома он еще будет делать какие-то упражнения, будет принимать лекарства, но я уверен, что буквально через несколько дней он опять будет всех радовать, давать какие-то интересные интервью, ездить в МГУ и так далее», — сказал Дунаев.

Композитор искренне поблагодарил поклонников и всех неравнодушных, кто искренне беспокоился за здоровье зоолога. Он выразил надежду, что в ближайшее время Дроздов сам выйдет на связь с публикой.

Сейчас телеведущему предстоит долгое восстановление, он будет выполнять все рекомендации врачей. По словам Дунаева, жена путешественника Татьяна Петровна — потрясающая женщина и верная спутница. Она сделает все для комфорта супруга, поможет ему реабилитироваться и проследит за тем, как возлюбленный будет принимать лекарства. Российский зоолог существенно повредил семь ребер и, как отметил композитор, ученый часто попадает в неприятные ситуации.

«Он периодически падает. Несмотря на то, что ему 85 лет, в душе — молодой. И такой экстремальный, поэтому часто у нас и ноги ломал и руки и позвоночник. Несмотря ни на что быстро восстанавливался», — с улыбкой сказал Дмитрий Александрович отметив, что быстрая реабилитация Дроздова обусловлена молитвами его многочисленной публики.

Ранее 5-tv.ru публиковал фрагмент разговора художника Никаса Сафронова и Николая Дроздова, когда зоолог был еще в больничной палате. Знаменитости говорили по видеосвязи.