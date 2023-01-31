Шутит и смеется: Дроздов из больничной палаты связался с Сафроновым
Госпитализированный Дроздов связался с Сафроновым из больницы в двух очках
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Знаменитый знаток животных уже идет на поправку и даже шутит.
Известный российский художник Никас Сафронов поддерживает общение с телеведущим, автором программы «В мире животных» Николаем Дроздовым. Сейчас зоолог находится в больнице. Его госпитализировали после неудачного падения на улице, при котором он получил многочисленные переломы. Никас Сафронов поделился с 5-tv.ru видео их разговора, а также общими фото из личного архива.
На предоставленных кадрах запечатлен момент разговора знаменитостей по видеосвязи. Сафронов держит телефон в руке, а на экране идет трансляция с Дроздовым в больничной палате. Мэтр российского телевидения сидит в маске и двух очках, своему другу он совсем чуть-чуть показал больничную палату.
Несмотря на неидеальное качество связи, телеведущий хорошо видел собеседника и даже сделал ему комплимент. Художник не согласился с мнением друга и объяснил, что почти не спал пять дней из-за выставки, поэтому не может хорошо выглядеть.
Также Сафронов иронично высказался по поводу очков Дроздова. Искусствовед в ответ в шутку отметил, что этого мало и ему есть к чему стремиться. После Дроздов широко улыбнулся.
Судя по теплому и доброму видео, оба приятеля были очень рады видеть друга.
Известно, что лечение автора известной программы про животных идет полным ходом. Сейчас он уже идет на поправку. Ранее 5-tv.ru публиковал последние новости о состоянии Николая Дроздова от певца и композитора Дмитрия Дунаева.
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