Шутит и смеется: Дроздов из больничной палаты связался с Сафроновым

Знаменитый знаток животных уже идет на поправку и даже шутит.

Известный российский художник Никас Сафронов поддерживает общение с телеведущим, автором программы «В мире животных» Николаем Дроздовым. Сейчас зоолог находится в больнице. Его госпитализировали после неудачного падения на улице, при котором он получил многочисленные переломы. Никас Сафронов поделился с 5-tv.ru видео их разговора, а также общими фото из личного архива.

На предоставленных кадрах запечатлен момент разговора знаменитостей по видеосвязи. Сафронов держит телефон в руке, а на экране идет трансляция с Дроздовым в больничной палате. Мэтр российского телевидения сидит в маске и двух очках, своему другу он совсем чуть-чуть показал больничную палату.

Несмотря на неидеальное качество связи, телеведущий хорошо видел собеседника и даже сделал ему комплимент. Художник не согласился с мнением друга и объяснил, что почти не спал пять дней из-за выставки, поэтому не может хорошо выглядеть.

Также Сафронов иронично высказался по поводу очков Дроздова. Искусствовед в ответ в шутку отметил, что этого мало и ему есть к чему стремиться. После Дроздов широко улыбнулся.

Судя по теплому и доброму видео, оба приятеля были очень рады видеть друга.

Известно, что лечение автора известной программы про животных идет полным ходом. Сейчас он уже идет на поправку. Ранее 5-tv.ru публиковал последние новости о состоянии Николая Дроздова от певца и композитора Дмитрия Дунаева.