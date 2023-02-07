«Выстраивают цепь»: доктор наук перечислил признаки расширения НАТО на Азию

Последние события и решения альянса выстраивают логическую цепочку в выборе нового направления для продвижения.

В западных СМИ появилась информация, что США планируют развернуть второй «украинский сценарий» и цель их расположена в тихоокеанском регионе — это Япония. Доктор наук РАН, заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков в беседе с 5-tv.ru обозначил очевидность расширения НАТО в Азию, и рассказал, зачем Штатам надо превращать страну восходящего солнца в азиатскую Украину.

Эксперт заявил, что проводить параллели между Японией и Украиной сложно, однако ясно другое — США выстраивают определенную цепь военных баз вдоль морских границ с Китаем. Мосяков обращает внимание на последние филиппинские соглашения о девяти военных базах, наличие американских войск в Южной Корее и крупнейшую американскую военную базу региона — Гуам.

«То, что они выстраивают определенную цепь, и что они готовят целую цепь военных баз вдоль западной и юго-западной морской границы Китая, ну, в общем, это очевидно» — отметил специалист.

На мадридском саммите в мае 2022 года НАТО практически приняла решение распространить контроль над юго-восточной и северо-восточной Азией, напоминает доктор наук.

«Они написали, что каждый уголок будут контролировать — и Охотское море, и Берингово море, и Японское море. То есть, это территории, которые прилегают к нашему Дальнему востоку. Я думаю, что скорее всего это нужно рассматривать как некий плацдарм для подготовки развертывания сил, с которыми НАТО через какое—то время начнет концентрировать свою военную инфраструктуру именного в восточной Азии», — прокомментировал эксперт.

Дмитрий Мосяков добавил, что все блоки, которые создали американцы, включая «Аукус», направлены против Китая. По его словам, в последней американской доктрине сказано, что Россия создает США тактические угрозы, а Китай может изменить всю модель глобальной организации, и в мире это прекрасно понимают.

«Я думаю, что ситуация на Украине сдерживает эту переброску и перебазирование в этот регион военной инфраструктуры, но постепенно они это делают, я повторяю, что дело не только в Японии», — сообщил специалист.

В заключение рассказал, что в Японии давно есть американские базы, вопрос в другом — какое количество войск там будет расположено и как их будут использовать. Новые девять баз — это и есть некие точки, где будут развертываться военная азиатская инфраструктура и, видимо, у американцев нет другого варианта удержать свое господство на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Японии грозит будущее Украины из-за подчинения Штатам.