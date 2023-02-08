Все сжимается внутри: кадры чудесных спасений людей из-под завалов в Турции

Стремительно растет число погибших в результате землетрясения в Турции. В списке жертв — уже 5,8 тысячи человек. Под завалами находят все новые и новые тела погибших. Но и чуду место остается. Из разрушенных городов то и дело приходят кадры, от которых сжимается все внутри. Среди груды бетона и железа замечают выживших, в том числе — детей. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев тоже старается помочь спасателям, чем может.

В этом доме было семь этажей. Они сложились в одну секунду — вчера, в четыре утра. Все, кто жил здесь, погребены под грудой обломков. Вокруг толпятся родственники, ждут известий от спасателей. Внезапно раздаются крики: «Здесь! Здесь! Дайте носилки!».

«Сейчас на наших глазах произошло настоящее чудо. Спустя сутки из-под завалов достали живого человека. Звучат аплодисменты, всех просят отойти в сторону, чтобы освободить проезд для скорой», — рассказал журналист.

В Турции идет ожесточенная борьба со стихией, в которой участвуют все — от школьников и студентов до профессиональных спасателей. Из лап смерти буквально вырывают людей — одного за другим. Эта девушка 30 часов была замурована обломками. Но ее все же удалось спасти.

Мужчину из-под обломков гостиницы в городе Малатья откопали через 38 часов. А в городе Хатай — спустя примерно то же время — вернули с того света 17-летнюю девушку. Все эти часы ее отец не отходил от развалин их дома.

Бригады медиков из многих стран работают день и ночь. От переохлаждения и обезвоживания люди под завалами теряют сознание и не могут позвать на помощь. Но некоторые проявляют удивительную выдержку. Вот девочка, которую нашли под завалами спасатели, рассказывает, что где-то рядом находится ее брат.

«Нам очень холодно», — сказала девочка.

«Мы достанем вас оттуда, хорошо?» — ответил спасатель.

«Мой брат тоже здесь», — добавила малышка.

«Его тоже спасем, не переживай», — заверил мужчина.

«Пожалуйста, не отставляйте нас», — взмолились дети.

В городе Элязыг при первых колебаниях земли сразу же объявили эвакуацию. Провинция только пришла в себя после разрушительного землетрясения три года назад. И вот новый удар и новые жертвы. Так выглядит местный аэропорт. Отсюда волонтеры отправятся в пострадавшие от землетрясения города. Специалисты говорят, что новые толчки могут повторяться еще в течение двух месяцев.