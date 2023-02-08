Искусственная красота: в России заметно вырос спрос на накладные части тела

За последний год цена на услуги пластического хирурга и материалы резко возросла, поэтому девушки массово начали прибегать к другим способам округлить части тела.

В последние месяцы прошлого года в России был зафиксирован резкий рост спроса на накладные части тела. Так, на Wildberries продажи накладных бедер выросли на 109% больше, а спрос на накладные груди с апреля 2022 года по январь 2023 года вырос на 255%.

На Ozon, например, спрос и вовсе поднялся на 975%. Как рассказала в беседе с URA.RU директор агентства интернет-маркетинга Юлия Блынская, интерес к такому товару возрос из-за подорожания пластических операций и материалов, поскольку большинство из них было импортного производства. Также и мода диктует свои правила, указала эксперт.

«Долгое время таким идеалом считались женщины с выдающимися формами, после еще и с упругими. В 2022-м тренд на накладную попу и грудь усилился. Причем, значительнее на вторую позицию», — объяснила специалист.

И в заключении эксперт не оставила без внимания безопасность товара. Если перед операцией необходимо тщательное обследование, введение наркоза, а после еще какое-то время испытывать болевые ощущения, то с накладками таких проблем нет.

«Если смотреть на тренд в долгосрочной перспективе, то интерес в целом растет от года к году. Я связываю это с развитием соответствующих трендов в соцсетях. Блогеры стали чаще обозревать подобные бьюти-примочки, и аудитория наконец-то узнала о существовании накладок», — заключила она.

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