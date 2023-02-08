Телеведущий Ургант рассказал, как узнал о беременности жены после смерти мамы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 215

Телеведущий Ургант: «Вернулись с похорон и узнали, что Наташа ждет ребенка»

Телеведущий Ургант рассказал, как узнал о беременности жены после смерти мамы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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7 февраля матери российского артиста могло бы исполниться 72 года.

Телеведущий Иван Ургант в день рождения любимой мамы — Валерии Киселевой, которой нет в живых уже восемь лет, рассказал публике, какой он ее запомнил.

Всю жизнь знаменитость был уверен, что он больше похож на папу Андрея Урганта. Но с годами понял, что в нем больше материнских качеств. Деятельность Валерии Киселевой тоже была творческой — женщина была актрисой.

«У нее, например, не были проколоты уши. Она не ругалась. Совсем. Ни одного ни то что матерного, вообще ни одного плохого слова не произнесла. За всю жизнь», — вспомнил Ургант на своей странице в социальной сети.

Мама Ивана Урганта Валерия Киселева Мама Ивана Урганта Валерия Киселева. Фото: Instagram* / urgantcom

Когда не стало мамы, Ургант уже был женат на Наталье Кикнадзе. У женщины от предыдущего брака подрастало двое детей: сын Нико и дочка Эрика. Повстречав телеведущего, она родила еще дочку Нину. А в день похорон мамы Ургант узнал о новом пополнении в семействе.

«Когда мы вернулись восемь лет назад с похорон, мы узнали, что Наташа ждет ребенка. Так появилась еще одна Валерия Ивановна, которая три дня назад проколола уши, иногда кричит „ж…“ и начинает страшно хохотать. Но я все равно вижу в ней маму», — заключил Ургант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подтолкнуло Прохора Шаляпина на составление завещания.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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