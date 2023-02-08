От медицины до ископаемых в Арктике: как в России развивается наука

Российские физики изучают глубины мозга, а полярники погружаются в тайны льдов.

Ставить диагноз еще до первых симптомов, изучать глубины человеческого мозга и погружаться в тайны арктических льдов — всем этим ежедневно занимаются сотни тысяч российских ученых.

В условиях санкций работа исследователей жизненно важна, а путь от изобретения до применения сокращается в разы. Анна Воропай увидела самые перспективные наработки.

Стоит надеть очки виртуальной реальности — и в симуляторе появляется полноценная клиника. Здесь можно общаться с пациентами, проводить осмотр и ставить диагнозы. Разработку петербургских ученых используют в лучших медицинских вузах страны. С ней студенты в четыре раза быстрее учатся лечить самые разные заболевания.

«От самых таких элементарных — вроде аппендицита — до гораздо более сложных. Более двухсот случаев у нас предоставлено на выбор для студента», — рассказал менеджер по развитию бизнеса компании Павел Блинов.

Как узнавать о диагнозе еще до проявления первых симптомов? Над этой задачей бьются ученые Национального центра физики и математики. Объем данных, накопленных медициной они отдают на обработку искусственному интеллекту. Так уже вычисляют — не случится ли инфаркт, например, у оператора на атомной станции. Чтобы создать полноценный цифровой профиль для каждого жителя страны — нужен особый чип. Его разрабатывают в той же лаборатории, где уже наладили конвейер уникальных плат.

«Таких плат не делают ни в Европе ни в Азии, только здесь в Таганроге НИЦ супер-ЭВМ занимается разработкой таких изделий», — отметил главный инженер Иван Беседин.

Они нужны для сверхмощных вычислительных систем. Но российские ученые идут дальше. Мечтают создать машину, по производительности сравнимую с человеческим мозгом. Чтобы полноценно смоделировать его активность — сейчас нужен компьютер высотой с 20-этажный дом. Запитанный от целой электростанции. В будущем потребуется всего одна нейроморфная система.

«Основой таких систем будут являться мемристоры. Мемристоры — это сопротивление с эффектом памяти, которые очень сильно напоминают работу синпсов, нейронов мозга человека», — отметил гендиректор НИИ ВМУС Игорь Каляев.

Как российские физики изучают глубины мозга, так и наши полярники погружаются в тайны льдов. В этом году для исследований у них появилась уникальная платформа «Северный полис» — плавучий город с 15 лабораториями на борту. Она поможет узнать секреты главной кладовой мира — так за обилие природных ресурсов называют Арктику.

«Все эти ресурсы и богатства по большей части неизведанные Если мы научимся их извлекать с корректным способом по отношению к окружающей среде, то в общем-то все будущие поколения на долгие столетия вперед будут обеспечены минерально-сырьевой базой», — рассказал председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

Есть и нефть, которой так богата Россия. Даже без разработки арктических месторождений ее запасы становятся больше с появлением новой технологии переработки. Наши ученые создали и уже внедрили на одном из НПЗ в Татарстане установку с рекордной глубиной переработки. 93% вместо обычных 80%.

«Мы получаем остатки всего около 5%. 5-10% максимум. Этот остаток тоже используется на стадии регенерации катализатора для получения тепла и прочих энергоресурсов», — объяснил заведующий сектора 4 химии нефти и нефтехимического синтеза Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН Хусаин Кадиев.

Как раз накануне Евросоюз исключил из списка санкций нефтепродукты из российского сырья. Остальные запреты позволили нашим разработчикам меньше думать над продвижением своих идей. Из лабораторий их сразу собираются внедрять на производства.

«Мы уже сейчас сосредоточены на том чтобы какие-то из наших разработок, скажем разработки вот этих лабораторий мегасайнс — мы сразу будем как спинофные технологии давать для трансфера, взаимодействовать с промышленностью», — рассказал научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.

«Вся цепочка: фундаментальные исследования — прикладная реализация и коммерциализация — выход на индустриальные решения, выход с технологического пространства — такая задача поставлена президентом», — отметил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

Мега-установка для российской науки — не догонять тех, кто ушел вперед. А делать свое по опережающей технологии.