Новая волна протестов прокатилась по всей Франции из-за пенсионной реформы

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Во Франции на митинги против пенсионной реформы вышли более 700 тысяч человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Mylene Deroche; 5-tv.ru

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Из-за протестных акций работа метро в Париже оказалась парализована.

Митинги против пенсионной реформы не прекращаются во Франции. В десятках городов на улицы вышли больше 700 тысяч человек. Новая волна демонстраций вспыхнула, когда обсуждение реформы перешло в национальное собрание.

С наступлением темноты, в центре Парижа начались стычки с полицией и массовые задержания. Горожане начали возводить баррикады. В связи с масштабом акции передвигаться по столице Франции на машине практически невозможно. Работа метро парализована, школы и магазины закрываются. Местные СМИ говорят о сотнях задержанных. Полиция все чаще применяет силу.

Президент Франции предложил увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

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