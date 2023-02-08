В Курске празднуют 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Курск отмечает 80 лет освобождения от фашистов.

В память о тех событиях к мемориалу павшим войнам возложат цветы и венки. Курск находился в оккупации больше года, за это время нацисты замучили около двух тысяч мирных жителей.

Операция по освобождению началась 6 февраля 1943 года. Спустя два дня 60-я армия под командованием генерала Черняховского выбила врага. При отступлении немецкие войска превратили в руины половину Курска.