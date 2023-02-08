Тело шестого погибшего нашли после взрыва жилого дома в Тульской области

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 115

Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Тульской области выросло до шести

Тело шестого погибшего нашли после взрыва жилого дома в Тульской области

Фото: МЧС России / ТАСС

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Жертву трагедии пока не опознали: из-за сильных повреждений не удается определить даже пол скончавшегося человека.

В городе Ефремов Тульской области продолжают работать спасатели. Они разгребают завалы дома, обрушившегося после взрыва газа. По информации источника 5-tv.ru, на месте трагедии удалось найти еще одного погибшего.

Тело обнаружили в районе шестой квартиры. Однако опознать жертву и даже визуально определить пол погибшего не удалось.

Общее число жертв теперь достигло шести человек. Также ранее в больницу было доставлено трое пострадавших.

Момент взрыва в пятиэтажном доме зафиксировала камера видеонаблюдения. В результате случившегося обрушился целый подъезд. Предположительно, причиной взрыва стал бытовой газ. Власти Тульской области уже пообещали оказать пострадавшим жильцам необходимую помощь.

Как сообщал 5-tv.ru первыми на помощь пострадавшим бросились обычные очевидцы. Им удалось достать из-под завалов нескольких человек, в числе которых были дети.

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