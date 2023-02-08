Мнят о себе больше, чем представляют: Лена Миро «прошлась» по Мадонне и Пугачевой

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 18

Блогер Лена Миро рассказала, что объединяет Аллу Пугачеву с Мадонной

Мнят о себе больше, чем представляют: Лена Миро «прошлась» по Мадонне и Пугачевой

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Акула пера раскритиковала Примадонну за излишнее самомнение и «прошлась» по ее певческому таланту.

Блогер Лена Миро нелестно высказалась об Алле Пугачевой, которая покинула Россию и теперь обживается вместе с семьей в Израиле. Она заметила некоторое сходство отечественной звезды с Мадонной. Размышлениями писательница поделилась в своем блоге.

По мнению Миро, у обеих звезд не слишком яркий талант, к тому же с годами Примадонна и Мадонна стали практически «на одно лицо». Однако блогер назвала еще один фактор, объединяющий знаменитостей.

«Но есть, однако, и общее у бабы Луизы и Алки — обе мнят о себе намного больше, чем представляют из себя в реальности. Интересно это все-таки, да. Загадка, прям. Для Алки, конечно, это лестное сравнение, но на самом деле — нет», — написала Лена Миро.

Также блогер призналась, что в будущем не хотела бы быть похожей ни на одну из этих легенд эстрады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева до сих пор не может смириться тем, что ее мало кто знает в Израиле.

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