Сбежавшая из России Пугачева устроила скандал на кинопоказе в Израиле

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Покинувшая РФ Алла Пугачева устроила скандал на премьере фильма в Израиле

Сбежавшая из России Пугачева устроила скандал на кинопоказе в Израиле

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая российская суперзвезда никак не может привыкнуть к тому, что на новой родине ее никто не знает.

Покинувшая Россию вместе с семьей певица Алла Пугачева устроила скандал на показе фильма в Израиле. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

По его информации, опальная российская звезда присутствовала на премьерном кинопоказе в маленьком кинотеатре, а по окончании сеанса неожиданно для всех вскочила и начала требовать продолжения фильма.

«После фильма Пугачева вскакивает, и на весь зал кричит сиплым голосом: „Я хочу продолжения. Нам надо продолжение, да?!“. Люди смущаются. Режиссер, который представлял фильм, скромно замечает, что „продолжения не предполагается, это законченное произведение“. „А я требую!“ — сообщает звезда», — рассказал в своем Telegram-канале Худяков.

Экс-депутат утверждает, что среди жителей Израиля Пугачева уже успела прослыть «странной». Она якобы то «тихо ходит» по улицам Тель-Авива, то внезапно начинает посещать публичные мероприятия, где намеренно привлекает к себе внимание.

Однако певицу в Израиле на самом деле мало кто узнает даже среди русскоговорящих граждан, так как они привыкли к другим исполнителям, особенно молодежь, говорит Худяков.

На днях певица Диана Гурцкая дала редкое интервью, в котором впервые публично высказалась о бежавшей из России Пугачевой. В отличие от многих коллег исполнительница не примкнула к числу ненавистников Аллы Борисовны и продолжает хорошо к ней относиться, называя «великим человеком и замечательным артистом».

Ранее 5-tv.ru рассказал, приедет ли Пугачева в Россию ради юбилея поэта Ильи Резника.

-2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

20:52
Сбежавшая из России Пугачева устроила скандал на кинопоказе в Израиле
20:41
Украинские военные находятся на грани измождения в Угледаре
20:30
Оригинальная валентинка: ТОП-3 популярных операций ко Дню всех влюбленных
20:21
Брюссель пригрозил Тбилиси санкциями при возобновлении авиасообщения с Москвой
20:12
Не от софитов: врач объяснил, чем вызвана повышенная потливость Дюжева
20:04
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

Сейчас читают

«Если бы шара не было, они бы его придумали»: зачем США сбили китайский зонд
«Всю жизнь нес в себе эту пьесу»: премьера спектакля «Бег» глазами Александра Лазарева
Злой рок и смерть в одиночестве: трагическая судьба звезды «Универ» Сергея Корсика
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023