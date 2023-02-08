Тела женщины и ребенка нашли под завалами обрушившегося дома в Тульской области

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 18

На месте взрыва газа в Тульской области нашли тела еще двух погибших

Тела женщины и ребенка нашли под завалами обрушившегося дома в Тульской области

Фото: Telegram / Прокуратура Тульской области

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Общее число жертв уже выросло до восьми человек.

В городе Ефремов Тульской области продолжаются спасательные работы на месте взорвавшегося жилого дома. Из-под завалов достали тела еще двух погибших. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Новыми жертвами трагедии стали женщина и ребенок. При этом, по данным источника редакции, под разрушенными конструкциями до сих пор могут находиться люди.

Спасатели работают на месте обрушения с вечера 7 февраля. Они прибыли сразу после того, как стало известно об обрушении целого подъезда пятиэтажного дома. Предположительно, взрыв произошел из-за бытового газа.

По поручению прокурора области, прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа в многоквартирном доме в Ефремове. Также происшествие взял на контроль Следственный комитет РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как из-под конструкций достали тело шестого погибшего. Опознать жертву пока не удалось.

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