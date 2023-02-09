Самое время: почему пластическую операцию лучше делать зимой

Многие оттягивают процедуру до весны, а зря. Желаемый результат в теплое время года можно так и не увидеть в зеркале.

Пластическая операция — не самый щадящий, но эффективный способ преобразиться. Сейчас под силу специалистам исправить любые изъяны во внешности, однако ложиться под нож лучше зимой, чем весной и летом, считает пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

В беседе с изданием Passion.ru он пояснил, что восстановление после пластики длится от трех до шести месяцев — в зависимости от операции. Жара — не самый благоприятный период для того, чтобы прийти в норму. В частности, из-за ношения компрессионного белья. Решились на операцию — будьте готовы не снимать его полтора-два месяца.

А кроме дискомфорта, важна и эстетическая сторона вопроса. Именно летом хочется выглядеть на все 100, а не прятаться под объемными одеждами из-за реабилитации. При увеличении груди она, к примеру, займет шесть месяцев. Про купальник на это время точно придется забыть.

Во-вторых, весной и летом не так просто попасть к желаемому доктору. Как ни удивительно, но претендентов в теплое время хоть отбавляй, а рук на всех у профессионалов не хватает. Много времени может занять процедура обследования, без которой пациент на операцию не допускается.

Еще один аргумент в пользу зимней пластики — отпуск. Зимой в него не так проблематично уйти, как летом, когда в графике нет ни одного свободного окна. А так можно убить двух зайцев: восстановиться и как следует выспаться.

Наряду с перечисленными причинами есть и более уважительная — медицинская. Дело в том, поясняет специалист, что именно зимой реабилитация проходит быстрее: меньше отеков, потоотделения и никакого ультрафиолетового воздействия на кожу. Вместе с этим не придется переживать психоэмоциональный дискомфорт.

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