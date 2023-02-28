Никита Кологривый рассказал автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» о режиссерах, которые снимают фильмы на Бали. По словам 28-летнего актера, они прежде всего думают не о качестве продукции, а о своем отдыхе.

«Приходят в МинКульт и говорят: «Ну, без Бали никак. Ну сами подумайте. Россия, контраст, Бали», — смеется молодой артист.

Кологривый убежден, что надо учиться работать в сложных условиях. Там можно найти людей с похожими убеждениями. А наличие «своих» людей в профессии сделает работу более легкой и наполненной.

Также Кологривый рассказывает об инфантильности молодых актеров. Многие из них хотят попасть в кино, не прикладывая к этому никаких усилий. Некоторые из них ставят себе в пример тех везунчиков без актерского образования, которым сразу удалось попасть на съемочную площадку.

«А я вот, поработав, на 50 площадках, где одни и те же люди делают разного качества проект. Я говорю: «Поверьте, это только с опытом, только запинавшись, сломавшись», — делится актер Губернского театра.

Фильмография Никиты Кологривого уже насчитывает более 50 ролей. В 2017 году он дебютировал в кинокартине Кирилла Плетнева «Жги». А в прошедшем 2022 стал «Открытием года». Кологривый сыграл в таких кинокартинах как «Два холма», «Балканский рубеж», «Девятаев». Его последние работы — «Оффлайн», «Черная весна» и «Первый Оскар».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.