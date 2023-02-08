В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Турции

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Все собранные вещи направят нуждающимся первым же рейсом.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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В эти минуты жители Петербурга собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции. Принести теплую одежду, одеяла, термосы можно к Генконсульству страны в Северной столице.

Также в списке вещей, которые больше всего пригодятся — палатки, обогреватели, спальные мешки и портативные зарядки. Все собранное отправят к месту бедствия.

Еще для петербуржцев открыли книгу соболезнований. Оставить в ней слова поддержки можно уже сегодня и до 10 февраля. Прийти можно до пяти вечера. Сбор помощи пострадавшим начали в Татарстане.

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